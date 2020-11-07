Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Kasım 2020

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı; Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal atandı

4 kilit eyalette de önde olan Biden sahneye çıktı: "Biz bu yarışı kazanacağız, demokrasi işliyor"

Bülent Arınç: Sayın Berat Albayrak "ekonomide sıkıntı yok" dediğinde itiraz ettim

Prof. Mehmet Ceyhan'dan "aspirin" uyarısı: Ölümlere yol açabilir

Polislerin darp görüntülerine tepki gösteren yüzlerce kişiye soruşturma açıldı

Fatih Altaylı: Günlük 40 bini bulan vaka sayılarından söz ediliyor

Ekrem İmamoğlu'ndan, depremde görevli itfaiyecilere. ziyaret: İnsanların ölümüne binalar sebep oluyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'ın 16 köyünde daha kontrolün sağlandığını duyurdu

Ali Babacan: Yönetim sistemi ve zihniyet değişmedikçe sorunları çözmek mümkün değil

Erdoğan: Bahçeli ile Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız