Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Kasım 2020

07 Kasım 2020 17:28
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı; Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal atandı
4 kilit eyalette de önde olan Biden sahneye çıktı: "Biz bu yarışı kazanacağız, demokrasi işliyor"
Bülent Arınç: Sayın Berat Albayrak "ekonomide sıkıntı yok" dediğinde itiraz ettim
Prof. Mehmet Ceyhan'dan "aspirin" uyarısı: Ölümlere yol açabilir
Polislerin darp görüntülerine tepki gösteren yüzlerce kişiye soruşturma açıldı
Fatih Altaylı: Günlük 40 bini bulan vaka sayılarından söz ediliyor
Ekrem İmamoğlu'ndan, depremde görevli itfaiyecilere. ziyaret: İnsanların ölümüne binalar sebep oluyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'ın 16 köyünde daha kontrolün sağlandığını duyurdu
Ali Babacan: Yönetim sistemi ve zihniyet değişmedikçe sorunları çözmek mümkün değil
Erdoğan: Bahçeli ile Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız
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