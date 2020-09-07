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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Eylül 2020

07 Eylül 2020 17:51

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Eylül 2020

-Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 27 milyonu geçti

-RTÜK kararı tebliğ edildi; 'Minnoşlar' filmi Netflix Türkiye kataloğundan kaldırıldı

-6-7 Eylül'de yağma olaylarına katılan Sancak: Ne kadar Rum, Ermeni, Süryani, Musevi varsa dükkânlarına, evlerine daldık

-Kaymakam operasyonu: 40 kaymakam görevden alındı; listede yüzlerce mülki amirin olduğu iddia edildi

-Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı davasında 8 kişiye hapis cezası verildi

-Erdoğan: Koronavirüs salgını, bizim gibi üretim kapasiteleri yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsatlar açmıştır

-Hastane açıkladı: Zehirlenen Rus muhalif Navalni komadan çıktı

-Selahattin Demirtaş: İttifak kurulmadan seçim kazanılabilir ancak demokrasi kazanılamaz

-Bakan Albayrak: Koronavirüs salgını olmasaydı, turizm gelirleriyle beraber cari fazlayla devam ediyor olacaktık

-Motorinde 21 kuruş indirim!

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