Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ekim 2020

07 Ekim 2020 18:38
RTÜK, Halk TV'ye "Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı Aliyev'i aşağılama" suçlamasıyla para cezası verdi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Çatışmaların 'akut evresi' bittikten sonra barış müzakerelerine dönebiliriz
MİT TIR'ları davasında Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulması kararı
İki doktora saldıran zanlı: Pişman değilim, hakkımı savundum
Irak-Suriye tezkeresinin süresi bir yıl uzatıldı!
İstanbul Valisi Yerlikaya: Nisan ayında pandeminin pik dönemine göre yatan hasta sayımız yüzde 80 azaldı
CHP’li Altay’dan Erdoğan’a tepki: Allah Sarayı varlıkla, milleti yoklukla mı sınıyor?
Soylu: Uyuşturucu satıcıları ve mafyaya gereğini yapın, suçu benim haneme yazın
Benzine 16 kuruş, motorine 23 kuruş zam!
Marmara'da sağanak yağış bekleniyor
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