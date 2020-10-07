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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ekim 2020

07 Ekim 2020 18:38

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Ülkeyi beğenmiyorsan Amerika’ya git, kapı orada” diyen kadına cevap verdi:...

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