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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ocak 2021

06 Ocak 2021 19:31

Melih Bulu'dan, öğrencilerin 'istifa edecek misiniz?' sorusuna: Dünyada rektörün seçilmesi az rastlanan bir örnek

İçişleri Bakanı Soylu: Terörle iltisaklı gruplara izin vermeyen Türk polisi doğru yapmıştır

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: Demokratik seçimler düzenlensin, arkadaşlarımız serbest bırakılsın

Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek

Davutoğlu: Bir üniversitenin kapısına kelepçe vurulmasını kabul edemem

Melih Bulu öğrencilerle ilk kez karşı karşıya: "Kayyım rektör istemiyoruz"

Avukat Önalan: Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan çok sayıda öğrenciye çıplak arama dayatıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör danışmanı Prof. Zafer Yenal istifa ettiğini duyurdu

Erdoğan: Arnavutluk ile stratejik işbirliği kurulmasına ilişkin anlaşma imzaladık

Metro İstanbul: 2021 yılı başında planlanan zam pandemi koşulları göz önüne alınarak ertelendi

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