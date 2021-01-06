Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ocak 2021

06 Ocak 2021 19:31
Melih Bulu'dan, öğrencilerin 'istifa edecek misiniz?' sorusuna: Dünyada rektörün seçilmesi az rastlanan bir örnek
İçişleri Bakanı Soylu: Terörle iltisaklı gruplara izin vermeyen Türk polisi doğru yapmıştır
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: Demokratik seçimler düzenlensin, arkadaşlarımız serbest bırakılsın
Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek
Davutoğlu: Bir üniversitenin kapısına kelepçe vurulmasını kabul edemem
Melih Bulu öğrencilerle ilk kez karşı karşıya: "Kayyım rektör istemiyoruz"
Avukat Önalan: Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan çok sayıda öğrenciye çıplak arama dayatıldı
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör danışmanı Prof. Zafer Yenal istifa ettiğini duyurdu
Erdoğan: Arnavutluk ile stratejik işbirliği kurulmasına ilişkin anlaşma imzaladık
Metro İstanbul: 2021 yılı başında planlanan zam pandemi koşulları göz önüne alınarak ertelendi
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