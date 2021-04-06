Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Nisan 2021

06 Nisan 2021 18:19
AB liderleri Türkiye'de: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması nedeniyle derin kaygı duyuyoruz
Denizli'de İstanbul Sözleşmesi eylemine katılan 4 mülteci hakkında sınır dışı kararı verildi
Diyanet İşleri'nden 'teravih namazı' kararı: Camilerde kılınmayacak
Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir; saygılı olun
Çin Ankara Büyükelçiliği'nden Akşener ve Yavaş’a: Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır
Çin'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesinin o haberine tepki gösterdi: İnsan geçmişine üzülüyor
Bahçeli'den Montrö bildirisi tepkisi: Demokrasi düşmanlarına yeşil ışık yakan 104'lükler büyük bir suç işlemişlerdir, cezasız kalmayacaktır
Ankara Valiliği'nden Gergerlioğlu açıklaması: Kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız
Sancar: Bir bildiriden darbe tehdidi üretmeye çalışan iktidara hatırlatalım; binlerce arkadaşımızın hukuksuzca tutuklanmasının adı darbe değil midir?
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