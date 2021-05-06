Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Mayıs 2021

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Tam kapanma süresini 19 Mayıs’a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok

CHP'den 'Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız' diyen Çavuşoğlu'na tepki: Tek umudumuz turistin getireceği 3-5 dolar

Sağlık Bakanı Koca, 10 ilden 9'unun yanlış yazıldığı tabloyu düzeltti: Teknik hata

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi açıklaması: İşbirliği olacak gibi gözüküyor

Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere: Su kesilmemesine özen gösterin, askıda veresiye defteri uygulaması başlatın

CHP'li Erdoğdu'dan özel yazışmalarını yayınlayan Sabah'a: İlk defa devlet eliyle mesajlarımıza kadar takip ettiklerini açık ettiler

Katar Maliye Bakanı El Emadi, zimmetine para geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı

'Üç Fidan' idam edilişlerinin 49. yıl dönümünde anıldı