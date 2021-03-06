Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Mart 2021

06 Mart 2021 18:21
Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik
Papa Francesco, Necef'te Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Koronavirüs'e yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Beklediğimiz Cumartesilerin ilki, devamı, kıymetini bilmemize bağlı
Sağlık-Sen raporu: İki ayda 32 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
AKP Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ilan etmiştir
Prof. Naci Görür uyardı: İstanbul depreme yaklaşıyor, beklediğimiz deprem minimum 7,2
Altun'dan eşcinsellik açıklaması: ‘Normal’ bir şey gibi sunulması, milletimizin asil karakterine saldırıdır
Hazine, 2021 yılının ilk iki ayında 32,5 milyar TL faiz ödemesi yaptı
Maden şirketi, koruma altındaki 600 yıllık Osmanlı hamamını yıktı!
© Tüm hakları saklıdır.