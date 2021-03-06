Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Mart 2021

Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik

Papa Francesco, Necef'te Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Koronavirüs'e yakalandı

Sağlık Bakanı Koca: Beklediğimiz Cumartesilerin ilki, devamı, kıymetini bilmemize bağlı

Sağlık-Sen raporu: İki ayda 32 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

AKP Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu, kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ilan etmiştir

Prof. Naci Görür uyardı: İstanbul depreme yaklaşıyor, beklediğimiz deprem minimum 7,2

Altun'dan eşcinsellik açıklaması: ‘Normal’ bir şey gibi sunulması, milletimizin asil karakterine saldırıdır

Hazine, 2021 yılının ilk iki ayında 32,5 milyar TL faiz ödemesi yaptı

Maden şirketi, koruma altındaki 600 yıllık Osmanlı hamamını yıktı!