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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Kasım 2020

06 Kasım 2020 18:24

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Kasım 2020

-Tarihi seçimde Biden zafere çok yakın; Demokrat aday Pennsylvania ve Georgia'da öne geçti

-Trump'ın açıklamaları ABD medyasında tepki çekti: Başkan'ı düzeltmek zorundayız; hiçbiri doğru değil!

-Nagehan Alçı: Joe Biden Demirel gibi bir siyasetçi, Ankara ile uyum sorunu yaşanmaz

-Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Türkiye'de Koronavirüs tanısı konan her 10 kişiden biri sağlık çalışanı

-Çevre ve Şehircilik Bakanı: Türkiye’de acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konut var

-CHP’den İzmir Depremi raporu: İzmir, İmar Barışı’ndan en fazla yararlanan ikinci kent

-Futbolda şike davasında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Mecnun Otyakmaz beraat etti

-İçişleri Bakanlığı: İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 3 kişi tutuklandı

-İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitim kararı alındı

-Piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk yaşamını yitirdi

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