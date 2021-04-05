Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Nisan 2021

05 Nisan 2021 18:55
Erdoğan'dan emekli amiraller bildirisi açıklaması: Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir
Yargıtay'dan 'bildiri' tepkisi: Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez
Akar'dan "bildiri" açıklaması: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır
Bakan Gül'den emekli amirallerin 'Montrö' bildirisine tepki: Bu karanlık zihniyetle mücadelemizi sürdüreceğiz
103 emekli amiralden sonra eski milletvekilleri de bildiri yayımladı
Bildiriye imza atan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Akşener: Muhalefet partilerine ve liderlerine hakaret eden atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım
Demirtaş: Seçimi beklemeden partiler ve diğer kesimleri de kapsayan 'Demokrasi İttifakı' kurulmalıdır
Ücretsiz izne çıkarılıp devletten maaş alanların sayısı 2.5 milyonu geçti
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında inceleme başlattı
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