Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Nisan 2020

05 Nisan 2020 18:52
Koronavirüs | Dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla vaka; 67 binden fazla ölüm
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge; tespit edilen noktalara düzenli olarak yiyecek bırakılacak; dezenfekte edilecek
Ankara'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 semt pazarı kapatıldı
TTB: Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılıyor
YÖK Başkanı Saraç: Uzaktan verilemeyen derslerin telafisi yaz döneminde verilebilir
TGC'den 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü açıklaması: Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu, ülkemizin utancı
Helin Bölek'in yaşamını yitirmesinin ardından ÇHD'li avukatlar; Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal açlık grevlerini ölüm orucunda çevirdi
HAVASEN: THY çalışanların ve ailelerinin özel sağlık sigortalarını iptal etti
Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na hakaret mesajları hakkında açıklama: Ben değil işten çıkardığım yardımcım yapmış
HBO, dizi ve filmlerini 500 saat ücretsiz izlemeye açtı
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