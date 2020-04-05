Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Nisan 2020

Koronavirüs | Dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla vaka; 67 binden fazla ölüm

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge; tespit edilen noktalara düzenli olarak yiyecek bırakılacak; dezenfekte edilecek

Ankara'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 semt pazarı kapatıldı

TTB: Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılıyor

YÖK Başkanı Saraç: Uzaktan verilemeyen derslerin telafisi yaz döneminde verilebilir

TGC'den 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü açıklaması: Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu, ülkemizin utancı

Helin Bölek'in yaşamını yitirmesinin ardından ÇHD'li avukatlar; Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal açlık grevlerini ölüm orucunda çevirdi

HAVASEN: THY çalışanların ve ailelerinin özel sağlık sigortalarını iptal etti

Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na hakaret mesajları hakkında açıklama: Ben değil işten çıkardığım yardımcım yapmış

HBO, dizi ve filmlerini 500 saat ücretsiz izlemeye açtı