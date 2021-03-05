Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Mart 2021

Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Kremlin: ABD'nin kimyasal silah suçlamaları asılsız

MEB, sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihini açıkladı: 15-26 Mart

Merkez Bankası Başkanı: 2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz

TÜİK açıkladı: İstihdam, kadınlarda yüzde 28,7, erkeklerde yüzde 63,1

Öztrak: Erdoğan ne zaman "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışını duydu; kendi kurduğu masayı dağıttı

CHP'den istifa eden Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında 1'i polis 3 şüpheli tutuklandı

HDP'li Gergerlioğlu, "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" gerekçesiyle AYM'ye başvurdu

Tarihi ziyaret: Papa Francesco, Irak'a vardı