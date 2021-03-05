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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Mart 2021

05 Mart 2021 18:25

Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Kremlin: ABD'nin kimyasal silah suçlamaları asılsız

MEB, sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru tarihini açıkladı: 15-26 Mart 

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TÜİK açıkladı: İstihdam, kadınlarda yüzde 28,7, erkeklerde yüzde 63,1

Öztrak: Erdoğan ne zaman "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışını duydu; kendi kurduğu masayı dağıttı

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