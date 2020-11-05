Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Kasım 2020

05 Kasım 2020 18:21
Uluslararası kuruluştan Trump'ın hile iddialarına: Temelsiz açıklamalar toplumun güvenini zedeliyor
Joe Biden: 270 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşacak kadar eyalet kazanacağımız açıkça görülüyor
ABD'de bir kasabanın belediye başkanı Wilbur Beast isimli Fransız bulldog oldu
Trump'ın destekçileri Arizona'da "Oyları sayın"; Michigan'da "Sayımı durdurun" protestosu yapıyor
Bahçeli'den ABD seçimi yorumu: Biden’dan daha çok Bidencı, Trump’tan daha çok Trumpçı olmak yanlış
RTÜK açıkladı: Netflix ve Amazon Prime lisans aldı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun, sus da adam sansınlar
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İzmir depreminde yıkılan apartmanların müteahhitleri: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık
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