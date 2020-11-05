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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Kasım 2020

05 Kasım 2020 18:21

Uluslararası kuruluştan Trump'ın hile iddialarına: Temelsiz açıklamalar toplumun güvenini zedeliyor

Joe Biden: 270 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşacak kadar eyalet kazanacağımız açıkça görülüyor

ABD'de bir kasabanın belediye başkanı Wilbur Beast isimli Fransız bulldog oldu

Trump'ın destekçileri Arizona'da "Oyları sayın"; Michigan'da "Sayımı durdurun" protestosu yapıyor

Bahçeli'den ABD seçimi yorumu: Biden’dan daha çok Bidencı, Trump’tan daha çok Trumpçı olmak yanlış

RTÜK açıkladı: Netflix ve Amazon Prime lisans aldı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun, sus da adam sansınlar

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İzmir depreminde yıkılan apartmanların müteahhitleri: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık

Koronavirüs vakalarının arttığı Yunanistan, yeniden karantinaya giriyor

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