Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Kasım 2020

Uluslararası kuruluştan Trump'ın hile iddialarına: Temelsiz açıklamalar toplumun güvenini zedeliyor

Joe Biden: 270 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşacak kadar eyalet kazanacağımız açıkça görülüyor

ABD'de bir kasabanın belediye başkanı Wilbur Beast isimli Fransız bulldog oldu

Trump'ın destekçileri Arizona'da "Oyları sayın"; Michigan'da "Sayımı durdurun" protestosu yapıyor

Bahçeli'den ABD seçimi yorumu: Biden’dan daha çok Bidencı, Trump’tan daha çok Trumpçı olmak yanlış

RTÜK açıkladı: Netflix ve Amazon Prime lisans aldı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun, sus da adam sansınlar

THY'nin 9 aylık zararı 786 milyon dolara ulaştı

İzmir depreminde yıkılan apartmanların müteahhitleri: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık

Koronavirüs vakalarının arttığı Yunanistan, yeniden karantinaya giriyor