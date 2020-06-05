T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Haziran 2020

05 Haziran 2020 19:24

HDP: Kravatlılar da darbe yapar; AKP darbecidir

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye hukuk ve demokrasi getirmenin bedeli ne olursa olsun ödemeye razıyız

Erdoğan: Sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım

Davutoğlu, sokağa çıkma yasağının iptalini yorumladı: Nerden baksan tutarsızlık!

Yine öldüren 'sevgi'; bu kez sağlık çalışanı kadın, erkek tarafından öldürüldü

AKP Grup Başkanvekili: İş Bankası konusunda biz açıklama yapmadan, diğerlerini dikkate almayın

ABD'de protestolar 10. gününde: George Floyd'un cenazesi kaldırıldı

Bakan Kurum açıkladı: Yabancı şirketler, Kanal İstanbul güzergâhında 791 bin metrekare taşınmaz aldı

Konut kredileri düşünce, ev fiyatları yükseldi!

Zoom'un ilk yatırımcıları Koronavirüs günlerinde servet kazandı

ETİKETLER

hdpakpchp3 milletvekili5 haziran 2020cumhurbaşkanı erdoğanerdoğan sokağa çıkma yasağı iptalidavutoğluabdabd protestolarıkonut kredilerizoom

Diğer Videolar

Bağcılar'da polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Temmuz 2020

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togo’da

Oğlunun tedavi gördüğü merkezi bastı; önce iş yeri sahibini, sonra kendini öldürdü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, görüntüleri paylaştı; 'Yürüyen merdivenleri çalışmıyööööör' diyen vatandaşlara seslendi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp atan belediye başkanının görüntüleri ortaya çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

Sözcü yazarı Özdil'den 'Akdeniz uyarısı': Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım...

Tarih profesörü Sofuoğlu, Ayasofya'daki eserlerin sökülmesini savundu: Camide fahişe olur...

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu...

Ceylanpınar'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin önemli iddia: Bir polis delillerle...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp atan belediye başkanının görüntüleri ortaya çıktı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24