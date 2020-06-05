Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Haziran 2020

HDP: Kravatlılar da darbe yapar; AKP darbecidir

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye hukuk ve demokrasi getirmenin bedeli ne olursa olsun ödemeye razıyız

Erdoğan: Sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım

Davutoğlu, sokağa çıkma yasağının iptalini yorumladı: Nerden baksan tutarsızlık!

Yine öldüren 'sevgi'; bu kez sağlık çalışanı kadın, erkek tarafından öldürüldü

AKP Grup Başkanvekili: İş Bankası konusunda biz açıklama yapmadan, diğerlerini dikkate almayın

ABD'de protestolar 10. gününde: George Floyd'un cenazesi kaldırıldı

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