Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Haziran 2020

05 Haziran 2020 19:24
HDP: Kravatlılar da darbe yapar; AKP darbecidir
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye hukuk ve demokrasi getirmenin bedeli ne olursa olsun ödemeye razıyız
Erdoğan: Sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım
Davutoğlu, sokağa çıkma yasağının iptalini yorumladı: Nerden baksan tutarsızlık!
Yine öldüren 'sevgi'; bu kez sağlık çalışanı kadın, erkek tarafından öldürüldü
AKP Grup Başkanvekili: İş Bankası konusunda biz açıklama yapmadan, diğerlerini dikkate almayın
ABD'de protestolar 10. gününde: George Floyd'un cenazesi kaldırıldı
Bakan Kurum açıkladı: Yabancı şirketler, Kanal İstanbul güzergâhında 791 bin metrekare taşınmaz aldı
Konut kredileri düşünce, ev fiyatları yükseldi!
Zoom'un ilk yatırımcıları Koronavirüs günlerinde servet kazandı
© Tüm hakları saklıdır.