Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Temmuz 2020

04 Temmuz 2020 18:46
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama: Bir denetimsizlik faciası
Sakarya'da patlama yaşanan fabrikanın eski işçisi: Sigara içiliyor diye şikayet ettim, işten çıkarıldım
Bakan Koca: Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır
Baro başkanları Meclis önünde 3. günde: Nasıl çoklu devlet olmazsa, çoklu baro da olmaz
Bahçeli'den baro başkanlarına: Hiç kimse Gezi benzeri kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından geçirmesin
Erdoğan, İstanbul Valisi'ne asker uğurlamalarında gerekirse gözaltı yapılması talimatı verdi
İspanya'da ikinci dalga önlemi: 200 bin nüfuslu Segria karantina altına alındı
MetroPOLL'den seçim anketi: AKP ve MHP'de düşüş sürüyor, en büyük üçüncü grup 'kararsızlar'
RTÜK'ten Halk TV ve Tele 1 açıklaması
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