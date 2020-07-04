Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Temmuz 2020

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama: Bir denetimsizlik faciası

Sakarya'da patlama yaşanan fabrikanın eski işçisi: Sigara içiliyor diye şikayet ettim, işten çıkarıldım

Bakan Koca: Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır

Baro başkanları Meclis önünde 3. günde: Nasıl çoklu devlet olmazsa, çoklu baro da olmaz

Bahçeli'den baro başkanlarına: Hiç kimse Gezi benzeri kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından geçirmesin

Erdoğan, İstanbul Valisi'ne asker uğurlamalarında gerekirse gözaltı yapılması talimatı verdi

İspanya'da ikinci dalga önlemi: 200 bin nüfuslu Segria karantina altına alındı

MetroPOLL'den seçim anketi: AKP ve MHP'de düşüş sürüyor, en büyük üçüncü grup 'kararsızlar'

RTÜK'ten Halk TV ve Tele 1 açıklaması