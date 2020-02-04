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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

04 Şubat 2020 18:28

-AYM’den ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki tartışmak değil AYM kararları denetlenemezBirleşmiş Milletler: İdlib'deki şiddet sonucunda iki ayda 500 bin kişi bölgeyi terk etti

-Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması:Karşılık verdik, vermeyi de sürdüreceğiz

-Erdoğan’dan Ukrayna’daki selama ilişkin açıklama:  Ukrayna'nın resmi selamlaması

-Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili süresiz izne ayrıldı"Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında"

-İstanbul Valiliği, Suriyelilerin ikamet adreslerini bildirmeleri için tarih verdi

-Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığının tek adayı oldu

-Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Oturum işlemlerimi tamamladım

-Twitter: Devlet destekli aktörler kullanıcıların telefon numaralarına erişmiş olabilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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bir bakışta bugüngündem özet4 şubat 2020

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