Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Nisan 2021

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyenlere polis müdahale etti; çok sayıda gözaltı yaşandı

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Hiçbir şekilde depremi tetiklemeyecek

Kılıçdaroğlu'dan 1 Mayıs mesajı: Alın terinin yanında durmaya devam edeceğim

Nobel İlaç Biyoteknoloji Direktörü Dr. Ersin Zeytin’den yerli aşı açıklaması: Ocak 2022’de kullanıma sunmayı planlıyoruz

AKP Grup Başkanvekili Elitaş'tan "lebaleb" kongre yorumu: Salgında iyiye gidiş görmüştük, yapılması gerekiyordu, yaptık

İçişleri Bakanı Soylu: 691 bin 890 çalışma izni belgesi, 178 bin 283 de seyahat izin belgesi alındı

ABD'de Demokrat senatörlerden 'Türkiye' tasarısı: İnsan hakları sicili düzeltilmezse Ankara'ya yaptırım uygulansın

MetroPOLL’den çarpıcı anket: Millet İttifakı’na eğilim Cumhur İttifakı’na eğilimden 3 puan fazla

İzmir Valiliği, "Alkollü içecek satışı yasak" dedi, il hıfzıssıhha kurulu kararını gerekçe gösterdi

Mardin’de 2 kültür varlığı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi