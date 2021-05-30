Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mayıs 2021

Sedat Peker: Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu

SADAT: Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yok

Sedat Peker: Berat Albayrak, Murat Sancak'ın Beylikdüzü'ndeki evinde kalıyor

Murat Sancak'tan Peker'in iddialarına yanıt: Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı

Can Dündar: Sedat Peker bana TIR haberleri nedeniyle ‘Asılmayı hak ettin’ diye mesaj göndermişti

Bakan Selçuk: Telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti açıklaması: Pozitif bir gündemle gidiyorum

TTB'den Doç. Elbek: Türkiye'nin yarısının bulunduğu 21 ilde, Covid-19'a bağlı gerçek vefat sayısı resmi rakamın yüzde 50 üzerinde

New York Times, İkizdere protestolarını takip etti: "Erdoğan sadık seçmeninin bulunduğu bölgeyi öfkelendirirken muhalefet bir fırsat gördü"

Florida'da konser için bekleyen kalabalığa silahlı saldırı: 2 kişi öldü; 20'den fazla yaralı var