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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Temmuz 2020

03 Temmuz 2020 19:06

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi, 97 yaralı

Bakan Koca, Sakarya'daki patlamaya yakın oturanları uyardı: 12 saat dışarı çıkmayın

Polis, Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara müdahale etti

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Erdoğan: Ayasofya’ya konusunda yöneltilen ithamlar egemenlik haklarımıza saldırı anlamında

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Diyarbakır'da yapılan sosyal deney gündem oldu: "Param yok, bana yemek...

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