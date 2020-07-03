Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Temmuz 2020

03 Temmuz 2020 19:06
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi, 97 yaralı
Bakan Koca, Sakarya'daki patlamaya yakın oturanları uyardı: 12 saat dışarı çıkmayın
Polis, Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara müdahale etti
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak
Erdoğan: Ayasofya’ya konusunda yöneltilen ithamlar egemenlik haklarımıza saldırı anlamında
Büyükada davasında 4 hak savunucusuna hapis cezası
Davutoğlu: Adaletsizliğin, yasakçılığın sorumlusu Erdoğan'dır çünkü çevresini bu odaklarla dokudu
Ozan Güven 'çok fazla hakaret ve tehdit aldığı' gerekçesiyle dosyaya gizlilik kararı aldırttı
İstifanın ardından Fransa'nın yeni başbakanı Jean Castex oldu
ÖSYM, YKS'deki 'Mabel Matiz' sorusuyla ilgili inceleme başlattı
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