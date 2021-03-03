Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Mart 2021

03 Mart 2021 18:19
Bilim Kurulu toplandı: Masada, "çok yüksek riskli" iller var
Yeni genelge: Covid-19 denetiminde kamera kayıtlarından da ceza verilebilecek
Soylu, 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğini duyurdu: Yarın 260 bin personelle denetim yapılacak
Berberoğlu ile birlikte 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te
Çavuşoğlu: Mısır ile müzakere edebilir, deniz yetki alanları konusunda anlaşma imzalayabiliriz
Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem!
CHP, Boğaziçi protestolarında öğrencilere yönelik hak ihlallerinin araştırılmasını istedi
2 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu’ndan savcılık mütalaasına: Gündemi alabora etme çabaları bunlar
CHP heyeti, HDP önünde bekleyen aileleri ziyaret etti
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı davasında tutuklu sanıklar ilk celsede tahliye edildi
© Tüm hakları saklıdır.