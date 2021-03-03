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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Mart 2021

03 Mart 2021 18:19

Bilim Kurulu toplandı: Masada, "çok yüksek riskli" iller var

Yeni genelge: Covid-19 denetiminde kamera kayıtlarından da ceza verilebilecek

Soylu, 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğini duyurdu: Yarın 260 bin personelle denetim yapılacak

Berberoğlu ile birlikte 10 dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te

Çavuşoğlu: Mısır ile müzakere edebilir, deniz yetki alanları konusunda anlaşma imzalayabiliriz

Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem!

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Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı davasında tutuklu sanıklar ilk celsede tahliye edildi

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "Açlıktan ölsek, ekmek bulamasak yine Tayyip Erdoğan; o...

AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

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