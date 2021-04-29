Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Nisan 2021

Demirtaş’ın 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

Ankara Barosu'ndan alkollü içki satış yasağına karşı Danıştay'da dava

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı: İçki satmaya devam edeceğiz

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine 'Görev Belgesi Düzenlemesi' konulu genelge

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Sonuçsuz kalan Kıbrıs zirvesinden sonra Çavuşoğlu: KKTC ile iki devletli çözüm önerisine güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz

BM'den Kıbrıs açıklaması: Henüz resmi görüşmeleri tekrar başlatacak kadar ortak alan bulamadık

Thodex soruşturması | Faruk Fatih Özer’in kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Kanser araştırmasını açıkladığı için hapse mahkum edilen Bülent Şık'ın cezası bozuldu

BioNTech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevusu korunacak