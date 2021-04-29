Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Nisan 2021

29 Nisan 2021 18:16
Demirtaş’ın 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı
Ankara Barosu'ndan alkollü içki satış yasağına karşı Danıştay'da dava
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı: İçki satmaya devam edeceğiz
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine 'Görev Belgesi Düzenlemesi' konulu genelge
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Sonuçsuz kalan Kıbrıs zirvesinden sonra Çavuşoğlu: KKTC ile iki devletli çözüm önerisine güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz
BM'den Kıbrıs açıklaması: Henüz resmi görüşmeleri tekrar başlatacak kadar ortak alan bulamadık
Thodex soruşturması | Faruk Fatih Özer’in kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Kanser araştırmasını açıkladığı için hapse mahkum edilen Bülent Şık'ın cezası bozuldu
BioNTech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevusu korunacak
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