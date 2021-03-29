Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mart 2021

29 Mart 2021 18:27
Türkiye'de yapılan Koronavirüs aşı miktarı 15 milyon dozu geçti
Kabine toplantısı başladı; artan Koronavirüs vaka sayıları ve alınacak yeni önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor
Erdoğan: Su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis’te bir "Su Kanunu" hazırlıyoruz
Şentop'tan "Montrö" açıklaması: Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim
CHP'den Ayvatoğlu açıklaması: AK Parti’de büro elemanı bunları götürebiliyorsa, büronun asıl sahipleri acaba neleri götürüyor?
CHP, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
Dolar kuru 8.18 liranın üzerini gördü
Erkek şiddeti son bulmuyor: Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yaktı!
Süveyş Kanalı Yönetimi: Ever Given hareket ettirildi, kanalda trafik akışı yeniden başladı
TFF: Yarın oynanacak Türkiye-Letonya maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır
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