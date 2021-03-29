Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mart 2021

Türkiye'de yapılan Koronavirüs aşı miktarı 15 milyon dozu geçti

Kabine toplantısı başladı; artan Koronavirüs vaka sayıları ve alınacak yeni önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor

Erdoğan: Su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis’te bir "Su Kanunu" hazırlıyoruz

Şentop'tan "Montrö" açıklaması: Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim

CHP'den Ayvatoğlu açıklaması: AK Parti’de büro elemanı bunları götürebiliyorsa, büronun asıl sahipleri acaba neleri götürüyor?

CHP, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptali için Danıştay'da dava açtı

Dolar kuru 8.18 liranın üzerini gördü

Erkek şiddeti son bulmuyor: Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yaktı!

Süveyş Kanalı Yönetimi: Ever Given hareket ettirildi, kanalda trafik akışı yeniden başladı

TFF: Yarın oynanacak Türkiye-Letonya maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır