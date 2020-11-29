Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Kasım 2020

29 Kasım 2020 17:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlattı
CHP'li Başarır'dan açıklama: Eleştirim Tank Palet fabrikamızın Katar’a satışına yönelik
CHP'li Altay: Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a peşkeş çekilmesine itirazı ordumuza hakaret diye algılamak troll aklın geldiği çaresizliğin son hali
Covid-19 testinde fiyat karmaşası sürüyor; bazı hastanelerde teste ek olarak 800 liraya varan muayene ücreti talep ediliyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yok
Pfizer'in Koronavirüs aşısının ilk dozları Belçika'dan ABD'ye götürüldü
Ankara Valiliği'nden otellerdeki restoranlara paket servis kısıtlaması
Ankara'da da okul öncesi öğrenciler için uzaktan eğitim kararı
AKP’li Şanlıurfa Belediyesi Demet Akalın ve Alişan için Koronavirüs yasağını deldi
Karamalloğlu: Ben eminim, Atatürk bugün yaşasaydı Saadet Partili olurdu
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