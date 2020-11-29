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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Kasım 2020

29 Kasım 2020 17:50

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlattı

CHP'li Başarır'dan açıklama: Eleştirim Tank Palet fabrikamızın Katar’a satışına yönelik

CHP'li Altay: Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a peşkeş çekilmesine itirazı ordumuza hakaret diye algılamak troll aklın geldiği çaresizliğin son hali

Covid-19 testinde fiyat karmaşası sürüyor; bazı hastanelerde teste ek olarak 800 liraya varan muayene ücreti talep ediliyor

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yok

Pfizer'in Koronavirüs aşısının ilk dozları Belçika'dan ABD'ye götürüldü

Ankara Valiliği'nden otellerdeki restoranlara paket servis kısıtlaması

Ankara'da da okul öncesi öğrenciler için uzaktan eğitim kararı

AKP’li Şanlıurfa Belediyesi Demet Akalın ve Alişan için Koronavirüs yasağını deldi

Karamalloğlu: Ben eminim, Atatürk bugün yaşasaydı Saadet Partili olurdu

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

TRT spikeri futbolun kurallarını yıktı: Mesut Özil zaten Türkiye'ye geldiğinde...

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