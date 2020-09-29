Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Eylül 2020

29 Eylül 2020 18:40
Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Albayrak: Büyüme 2020'de yüzde 0.3, 2021'de yüzde 5.8 olacak
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi: 'Nobel Ekonomi Ödülü’nü kaçırdılar (!) diye kahroluyorlardır!
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: AK Parti, Yeni Ekonomi Programı'yla 2023 hedeflerinin 'çöp' olduğunu itiraf etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı
TBMM Başkanı Şentop: Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim
Kremlin: Türkiye gibi partner ülkeleri Dağlık Karabağ'da ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz
Yargının Osman Kavala zamanlaması: Anayasa Mahkemesi, Kavala’nın dosyasının görüşülmesini erteledi, birkaç saat sonra iddianame hazırlandı
CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Partililiğinden hiçbir şüphemiz yok
Kuveyt devlet televizyonu duyurdu: Emir Sabah, hayatını kaybetti
Özel hastane önünde can cekişen yaşlı adama müdahale edilmeyince hayatını kaybetti!
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