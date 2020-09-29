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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Eylül 2020

29 Eylül 2020 18:40

Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Albayrak: Büyüme 2020'de yüzde 0.3, 2021'de yüzde 5.8 olacak

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi: 'Nobel Ekonomi Ödülü’nü kaçırdılar (!) diye kahroluyorlardır!

İyi Parti Genel Başkanı Akşener: AK Parti, Yeni Ekonomi Programı'yla 2023 hedeflerinin 'çöp' olduğunu itiraf etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye, Ermenistan uçağını vurmadı

TBMM Başkanı Şentop: Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim

Kremlin: Türkiye gibi partner ülkeleri Dağlık Karabağ'da ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz

Yargının Osman Kavala zamanlaması: Anayasa Mahkemesi, Kavala’nın dosyasının görüşülmesini erteledi, birkaç saat sonra iddianame hazırlandı

CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Partililiğinden hiçbir şüphemiz yok

Kuveyt devlet televizyonu duyurdu: Emir Sabah, hayatını kaybetti

Özel hastane önünde can cekişen yaşlı adama müdahale edilmeyince hayatını kaybetti!

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Okan Bayülgen: Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler; 2.5 sene işsiz bıraktılar...

Depreme mağazanın deneme kabininde yakalanan kadından üstündeki kıyafetleri çıkarması istendi!...

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