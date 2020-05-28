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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mayıs 2020

28 Mayıs 2020 18:18

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'da kalkıyor; aynı tarihte restoran, kafeler açılıyor, plajlar, parklar ve bahçeler de faaliyete geçecek 

65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek; 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düşürüldü

Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 4 bin 461'i; vaka sayısı 160 bini geçti

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 359 bini; vaka sayısı 5 milyon 802 bini aştı

DSÖ: Türkiye vaka sayısının arttığı beş ülke arasında

Millî Savunma Bakanı:  31 Mayıs'tan itibaren terhisleri başlatacağız 

TFF son kararını verdi; Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle bugünleri yaşıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, YKS için çevrimiçi mini deneme sınavları başlatıyor

CHP'den çağrı: 2015'te YAŞ'a sunulan MİT raporu kamuoyuyla paylaşılsın

 

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