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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Haziran 2020

28 Haziran 2020 18:49

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Haziran 2020

-YKS'nin üçüncü ve son oturumu sona erdi

-Bahçeli Mümtaz’er Türköne çıkışına açıklık getirdi: Suçsuz demedik, beraat istemedik

-Erdoğan’ın eski metin yazarı Ünal: Her eleştiri 'hain' yaftasıyla püskürtülüyor; kuldan utanılmıyor tamam da Allah’tan da korkulmuyor

-Murat Bardakçı: İBB'nin satın aldığı tabloda Fatih'in karşısındaki genç, Cem Sultan değil

-Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyelerinden Metin Feyzioğlu'na istifa çağrısı

-Millî Savunma Bakanlığı: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan: Rakamlar artarsa ikinci pik yaşayabiliriz

-İBB'de ilk kez 3 kadın cankurtaran göreve başladı

-İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını!

-Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Erhan Erkut: Atanan altı rektörün toplam makale sayısı 3, dördü ise sıfır makaleli!

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