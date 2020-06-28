28 Haziran 2020 18:49
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Haziran 2020
-YKS'nin üçüncü ve son oturumu sona erdi
-Bahçeli Mümtaz’er Türköne çıkışına açıklık getirdi: Suçsuz demedik, beraat istemedik
-Erdoğan’ın eski metin yazarı Ünal: Her eleştiri 'hain' yaftasıyla püskürtülüyor; kuldan utanılmıyor tamam da Allah’tan da korkulmuyor
-Murat Bardakçı: İBB'nin satın aldığı tabloda Fatih'in karşısındaki genç, Cem Sultan değil
-Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyelerinden Metin Feyzioğlu'na istifa çağrısı
-Millî Savunma Bakanlığı: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan: Rakamlar artarsa ikinci pik yaşayabiliriz
-İBB'de ilk kez 3 kadın cankurtaran göreve başladı
-İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını!
-Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Erhan Erkut: Atanan altı rektörün toplam makale sayısı 3, dördü ise sıfır makaleli!
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