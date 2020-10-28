Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ekim 2020

28 Ekim 2020 18:08
Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentini vurdu: 21 sivil hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Teröristler çıkartılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz
Fransa: Türkiye'nin gözdağı hamlelerine rağmen radikal İslam'la mücadeleye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili karikatür nedeniyle Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlatıldı
Akşener'den Erdoğan'a: Bu tavırla Macron’u pişman etmedin, bilakis destek çıktın
CHP’li Karaca kaymakama tepkisini 29 Ekim törenini terk ederek gösterdi
Merkez Bankası Başkanı Uysal: Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada
Merkez Bankası Başkanı ekonomistlerce sert eleştirildi: Tarihin en başarısız Merkez Bankası
AİHM'in hükûmetten savunma istemesinin ardından Sendika.Org'un erişim engeli kaldırıldı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü oldu
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