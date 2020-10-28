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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ekim 2020

28 Ekim 2020 18:08

Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentini vurdu: 21 sivil hayatını kaybetti

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