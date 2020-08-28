Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ağustos 2020

-AB Yüksek Temsilcisi'nden Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda anlaşmaya varıldı

-Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkeleri Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü

-Dışişleri'nden AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi haddine değildir

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz; sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın

-İletişim Başkanı: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması devlet ciddiyetine uygun şekilde icra edilecek

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Galata Kulesi'nin restorasyonunu yapan firmaya soruşturma

-İBB Başkanı: Fatih Sultan Mehmet portresini 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşturacağız

-Diyarbakır Tabip Odası: Bugün sadece 15 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

-İstanbul Barosu: Ebru Timtik'in ölümü bu ülkenin yargı tarihine bir utanç olarak yazılacaktır

-Üniversite kayıt tarihleri 5 Eylül'e kadar uzatıldı