28 Ağustos 2020 18:33
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ağustos 2020
-AB Yüksek Temsilcisi'nden Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda anlaşmaya varıldı
-Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkeleri Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü
-Dışişleri'nden AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi haddine değildir
-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz; sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın
-İletişim Başkanı: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması devlet ciddiyetine uygun şekilde icra edilecek
-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Galata Kulesi'nin restorasyonunu yapan firmaya soruşturma
-İBB Başkanı: Fatih Sultan Mehmet portresini 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşturacağız
-Diyarbakır Tabip Odası: Bugün sadece 15 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
-İstanbul Barosu: Ebru Timtik'in ölümü bu ülkenin yargı tarihine bir utanç olarak yazılacaktır
-Üniversite kayıt tarihleri 5 Eylül'e kadar uzatıldı
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