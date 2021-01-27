Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ocak 2021

Çin menşeli CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı

Erdoğan: Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde cirosu 3 milyon lira ve altı olanlara destek ödemesi yapacağız

Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı

58 ilde IŞİD operasyonu; 126 şüpheli yakalandı

CHP'li Özel'den Ömer Çelik'e: Tek millet, tek devlet, tek lider, Adolf Hitler; tanıdık geldi mi?

Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir

Akşener: Yana yakıla, 'HDP kapatılsın' diyorlar ama en ufak bir adım bile atmıyorlar

Ticaret Bakanı: Esnafa kira desteği ödemesi başladı

ABD Senatosu, Trump'ın aklanacağının sinyalini verdi

Mesut Özil imzayı attı: Fenerbahçe benim için bir hayaldi