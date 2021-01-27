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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ocak 2021

27 Ocak 2021 18:33

Çin menşeli CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı

Erdoğan: Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde cirosu 3 milyon lira ve altı olanlara destek ödemesi yapacağız

Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı

58 ilde IŞİD operasyonu; 126 şüpheli yakalandı

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