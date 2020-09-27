27 Eylül 2020 18:37
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Eylül 2020
-Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışma | Bakü şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı, Erivan seferberlik ilan etti
-Azerbaycan'dan 'savaş hali' kararı!
-Azeri ordusundan Dağlık Karabağ'daki Ermeni garnizonuna teslim olma önerisi: Kaybınız artmasın
-Çatışmalara Türkiye'den tepkiler: Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız
-Erdoğan: Tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz
-İlhan Cihaner'den HDP'ye dayanışma ziyareti: Bu oyunu bozmak lazım
-Gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: Hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık
-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Birlikte yaşadığınız hane halkınız dışındaki kişilerle birlikte yeme içme çok riskli
-Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın başvurusunu görüşecek
-Konyaspor, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti
Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Berat Albayrak, Erdoğan'ın yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyormuş...
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