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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Eylül 2020

27 Eylül 2020 18:37

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Eylül 2020

-Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışma | Bakü şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı, Erivan seferberlik ilan etti

-Azerbaycan'dan 'savaş hali' kararı!

-Azeri ordusundan Dağlık Karabağ'daki Ermeni garnizonuna teslim olma önerisi: Kaybınız artmasın

-Çatışmalara Türkiye'den tepkiler: Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız

-Erdoğan: Tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz

-İlhan Cihaner'den HDP'ye dayanışma ziyareti: Bu oyunu bozmak lazım

-Gözaltına alınan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: Hırsızlığa geçit vermeyecek bir yol açtık

-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Birlikte yaşadığınız hane halkınız dışındaki kişilerle birlikte yeme içme çok riskli

-Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın başvurusunu görüşecek

-Konyaspor, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti

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