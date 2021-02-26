Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Şubat 2021

26 Şubat 2021 18:15
AYM, bireysel başvurularda değişikliğe gidiyor; iddialarını temellendirmeyenlerin başvuruları reddedilecek
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Kâbe resmi" soruşturmasında 7 öğrenciye 3 yıla kadar hapis istemi
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Her türlü adımı atmış bulunuyoruz
Öztrak: Damat Bakan başarılıysa, Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı’nı damada sormadan neden görevden aldı?
Bahçeli: Huzur için varız, huzuru sağlamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz
Bakan Pakdemirli: Üretici ve balıkçılarımıza destek ödemesine bugün başlıyoruz
Borsada Ekim'den bu yana en kötü hafta; günü yüzde 1,13 düşüşle kapattı
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 55’e ulaştı
Aleyna Çakır'ın ailesi Ümitcan Uygun'un abisi hakkında koruma kararı aldırdı
Benzine 27 kuruş zam; pompa fiyatlarına yansımayacak
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