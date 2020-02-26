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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Şubat 2020

26 Şubat 2020 19:20

-Erdoğan: İdlib'de en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuz

-Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, yabancı savaşçıların Libya'ya girmesine yardımcı oluyor

-Dünyada yeni tip Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 760'a yükseldi

-Dünya Sağlık Örgütü: İlk kez Çin dışında daha fazla yeni Koronavirüs vakası tespit edildi

-Kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil tüm İran uçuşları iptal edildi!

-İran-Türkiye sınırında Koronavirüs tedbiri: Kapıköy Gümrük Kapısı’na sahra hastanesi kuruluyor

-MHP'nin "Çin tuzu yasaklansın" teklifine AKP, CHP ve HDP'den destek

-Melih Gökçek hakkında FETÖ'den suç duyurusu

-Tayland'dan dönen kişi Koronavirüs şüphesiyle Uşak'ta karantinaya alındı

-Dolar, Türk Lirası karşısında son 9 ayın en yüksek seviyesini gördü

 

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