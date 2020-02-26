Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Şubat 2020

26 Şubat 2020 19:20
-Erdoğan: İdlib'de en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuz
-Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, yabancı savaşçıların Libya'ya girmesine yardımcı oluyor
-Dünyada yeni tip Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 760'a yükseldi
-Dünya Sağlık Örgütü: İlk kez Çin dışında daha fazla yeni Koronavirüs vakası tespit edildi
-Kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil tüm İran uçuşları iptal edildi!
-İran-Türkiye sınırında Koronavirüs tedbiri: Kapıköy Gümrük Kapısı’na sahra hastanesi kuruluyor
-MHP'nin "Çin tuzu yasaklansın" teklifine AKP, CHP ve HDP'den destek
-Melih Gökçek hakkında FETÖ'den suç duyurusu
-Tayland'dan dönen kişi Koronavirüs şüphesiyle Uşak'ta karantinaya alındı
-Dolar, Türk Lirası karşısında son 9 ayın en yüksek seviyesini gördü
© Tüm hakları saklıdır.