Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2020

-Elazığ merkezli depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi

-Erdoğan'dan '20 yıldır iktidar ne yaptı?' eleştirilerine yanıt: Depremi durdurma şansımız var mı?

-HDP’nin depremzedelere yardım konvoyunun kente girişine izin verilmedi

-Kılıçdaroğlu: Böylesine acı bir günü yaşadığımız ortamda katı siyasi polemiklerden uzak durmak lazım

-Akşener Elazığ'da: Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada bir ipin ucundan tutmaya çalıştık

-İmamoğlu’ndan Tunceli'ye ziyaret: İstanbul, bütün Türkiye’ye el uzatmak mecburiyetinde olan bir şehir

-İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı: Olası bir İstanbul depreminde 150 bin kişi ölebilir, Kanal İstanbul gündemden çıkarılmalı

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilde kız arkadaşını öldüren bir kişi köprüden atlayarak yaşamına son verdi

-Trump'tan İran'a müzakere yanıtı: Hayır teşekkürler!

-Davos 2020 sona erdi: İklim değişikliğinin nasıl ele alınacağına dair kafa karışıklığı sürüyor