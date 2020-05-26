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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mayıs 2020

26 Mayıs 2020 20:15

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti; 948 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs'te bugün ne oldu?  Vaka sayısı 5,5 milyonu geçti

İstanbul parklarında 'çemberli dönem' başlıyor

Yüksek Hızlı Tren'de ilk sefer belli oldu: 28 Mayıs günü Ankara - İstanbul

Almanya seyahat yasaklarını kaldırdı: Türkiye listede yok

Avustralya'da Koronavirüs aşısı insanlarda denenmeye başladı

Putin: Rusya'da salgın zirve noktasını geçti

ABD ordusu fotoğraf yayınladı: Rusya, Hafter'e destek için Libya'ya savaş uçağı gönderiyor

Plajlarda 'yeni normal' dönemi; sigara içmek yasaklandı, 20 dakika kuralı getirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti lideri Meral Akşener'e bayram ziyareti

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