Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mayıs 2020

26 Mayıs 2020 20:15
Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti; 948 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs'te bugün ne oldu? Vaka sayısı 5,5 milyonu geçti
İstanbul parklarında 'çemberli dönem' başlıyor
Yüksek Hızlı Tren'de ilk sefer belli oldu: 28 Mayıs günü Ankara - İstanbul
Almanya seyahat yasaklarını kaldırdı: Türkiye listede yok
Avustralya'da Koronavirüs aşısı insanlarda denenmeye başladı
Putin: Rusya'da salgın zirve noktasını geçti
ABD ordusu fotoğraf yayınladı: Rusya, Hafter'e destek için Libya'ya savaş uçağı gönderiyor
Plajlarda 'yeni normal' dönemi; sigara içmek yasaklandı, 20 dakika kuralı getirildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti lideri Meral Akşener'e bayram ziyareti
© Tüm hakları saklıdır.