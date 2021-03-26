Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mart 2021

Boğaziçili öğrenciler için yapılmak istenen açıklamaya müdahale: En az 35 öğrenci gözaltına alındı

Hrant Dink cinayeti davasında karar: 33 beraat, 27 mahkumiyet, 4 müebbet, 2 ağırlaştırılmış müebbet

Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Meclis'in alacağı bir karar değil bu

Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bize göre isabetli ve hayırlı bir gelişmedir

CHP: AKP iktidarı artık yıpranmıştır ve AB ile ilişkilerimizi ülkemizin çıkarlarını gözetecek biçimde yönetmede ciddi bir zafiyet içindedir

Buldan: HDP öyle kolay kapatılacak bir parti değil

Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı; AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’na gözaltına alındı

AKP'li Hamza Dağ: Ayvatoğlu özel kalemim değil, AKP Genel Merkezi büro personeli

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun oldu

Mısır'da tren kazası: 32 kişi hayatını kaybetti