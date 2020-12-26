Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Aralık 2020

Erdoğan: Reformları çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz

Hafter, Libya'daki Türk askerlerini hedef alma tehdidinde bulundu

Bakan Akar Libya'ya gitti: Siz burada ne kadar güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de oluruz

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: MHP ile AK Parti arasında bir kavga olduğunu düşünüyorum

Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması: Kesinti yapılmamalı

Ticaret Bakanı Pekcan: 2020 ihracatımız 166 milyar doları geçti; hedefi aştı

İstanbul’da mezar karaborsası: 2 milyon liraya mezar yeri satılıyor!

Fransa ulaşımda dijital sağlık pasaportu dönemini başlatacak

Çöp arıtma tesisinde poşetin içinde bulunan kedi, çevre bakanı yardımcısı oldu