25 Ekim 2020 19:14
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ekim 2020
-Erdoğan: Hollanda’daki milletvekili müsveddesi; haddini bil, faşizm bizim kitabımızda yok sizin kitabınızda var
-İzmir Valisi Köşger: Covid-19 vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı
-Türk Hava Yolları, yabancı pilotları 6 aylığına ücretsiz izne çıkardı
-İstanbul'da hava kirliliği pandemi dönemine göre yüzde 12 arttı
-İyi Partili Aytun Çıray: Ben bu partinin ana kurucularından biriyim, niye istifa edeyim?
-Dijital platform ve haberleşme hizmetleri e-devletten iptal edilebilecek
-Sahte içkiden ölenlerin sayısı 76’ya yükseldi
-Manisa'da fay hattı üzerinde dev yarıklar oluştu; ilçe halkı önlem alınması için çağrıda bulundu
-Son 2 yılda 258 bisikletli kazalarda öldü
-CHP'li Gürsel Tekin: Sarıgül'ün partisi büyük olasılıkla Cumhur İttifakı saflarında olacak
Saymaz: Oxford Üniversitesi'nin aşısını güvenilir bulmayan Sağlık Bakanlığı'nın Erciyes Üniversitesi'nin...
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