Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ekim 2020

-Erdoğan: Hollanda’daki milletvekili müsveddesi; haddini bil, faşizm bizim kitabımızda yok sizin kitabınızda var

-İzmir Valisi Köşger: Covid-19 vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı

-Türk Hava Yolları, yabancı pilotları 6 aylığına ücretsiz izne çıkardı

-İstanbul'da hava kirliliği pandemi dönemine göre yüzde 12 arttı

-İyi Partili Aytun Çıray: Ben bu partinin ana kurucularından biriyim, niye istifa edeyim?

-Dijital platform ve haberleşme hizmetleri e-devletten iptal edilebilecek

-Sahte içkiden ölenlerin sayısı 76’ya yükseldi

-Manisa'da fay hattı üzerinde dev yarıklar oluştu; ilçe halkı önlem alınması için çağrıda bulundu

-Son 2 yılda 258 bisikletli kazalarda öldü

-CHP'li Gürsel Tekin: Sarıgül'ün partisi büyük olasılıkla Cumhur İttifakı saflarında olacak