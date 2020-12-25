Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Aralık 2020

25 Aralık 2020 18:40
Naci Ağbal'den 'yüzde 5 enflasyon' vurgusu: Başka ülkeler yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye neden tutamasın
Erdoğan'dan yılbaşı açıklaması: Partilere izin verilmeyecek, tespit edilirse polis operasyon yapacak
HDP’li Gergerlioğlu’ndan Meral Akşener’e: Çıplak arama konusunda ne diyorsunuz?
Brezilya: Sinovac'ın aşısı buradaki testlerde yüzde 90 etkililik oranına ulaşmadı
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'a 'tehdit' soruşturması
CHP milletvekili Karabat’a şantajda bulunan 4 kişi tutuklandı
23 barodan 'Demirtaş' çağrısı: Hukuk devleti olmanın gereği olarak AİHM kararı derhal yerine getirilmeli
Başak Demirtaş: Selahattin'in serbest bırakılmasını bekliyorum; yargı sisteminde reform gerekli
Araştırma: Koronavirüs'ün yeni mutasyonu yüzde 56 daha bulaşıcı
THY'den Londra'ya uçuşlar başladı
Boğaziçi'nin Türkiye şampiyonu öğrencileri konuşuyor: Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi...
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