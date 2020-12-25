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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Aralık 2020

25 Aralık 2020 18:40

Naci Ağbal'den 'yüzde 5 enflasyon' vurgusu: Başka ülkeler yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye neden tutamasın

Erdoğan'dan yılbaşı açıklaması: Partilere izin verilmeyecek, tespit edilirse polis operasyon yapacak

HDP’li Gergerlioğlu’ndan Meral Akşener’e: Çıplak arama konusunda ne diyorsunuz?

Brezilya: Sinovac'ın aşısı buradaki testlerde yüzde 90 etkililik oranına ulaşmadı

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'a 'tehdit' soruşturması

CHP milletvekili Karabat’a şantajda bulunan 4 kişi tutuklandı

23 barodan 'Demirtaş' çağrısı: Hukuk devleti olmanın gereği olarak AİHM kararı derhal yerine getirilmeli

Başak Demirtaş: Selahattin'in serbest bırakılmasını bekliyorum; yargı sisteminde reform gerekli

Araştırma: Koronavirüs'ün yeni mutasyonu yüzde 56 daha bulaşıcı

THY'den Londra'ya uçuşlar başladı

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