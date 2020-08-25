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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ağustos 2020

25 Ağustos 2020 19:06

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ağustos 2020

-Giresun'daki sel felaketinde ölü sayısı 9'a yükseldi

-Almanya, Doğu Akdeniz temaslarında Türkiye'ye gelmeden önce Yunanistan'a desteğini açıkladı

-Kılıçdaroğlu: Doğal gaz bulunması bizi memnun eder, yeter ki milletimiz için kullanılsın

-CHP'li Engin Altay: Erdoğan, kabineyi muhalefete hakaret etmek için topluyor

-İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘çöp dağları’ yanıtı: Bizi de bilgilendirirse gidip o dağları görelim; bunlar siyasi cümleler

-Rusya: Alman doktorlar Navalni’nin zehirlendiği sonucuna varmakta aceleci davranıyor

-Kendi atığının yüzde 1'ini dönüştürebilen Türkiye, İngiltere'nin plastik atık ithalatında birinci sırada

-İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında patlama

-TFF: Maçlar Ekim'den itibaren sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak

-Resmen duyuruldu: Formula 1, 9 yıllık aradan sonra İstanbul'a geri dönüyor

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