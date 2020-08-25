25 Ağustos 2020 19:06
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ağustos 2020
-Giresun'daki sel felaketinde ölü sayısı 9'a yükseldi
-Almanya, Doğu Akdeniz temaslarında Türkiye'ye gelmeden önce Yunanistan'a desteğini açıkladı
-Kılıçdaroğlu: Doğal gaz bulunması bizi memnun eder, yeter ki milletimiz için kullanılsın
-CHP'li Engin Altay: Erdoğan, kabineyi muhalefete hakaret etmek için topluyor
-İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘çöp dağları’ yanıtı: Bizi de bilgilendirirse gidip o dağları görelim; bunlar siyasi cümleler
-Rusya: Alman doktorlar Navalni’nin zehirlendiği sonucuna varmakta aceleci davranıyor
-Kendi atığının yüzde 1'ini dönüştürebilen Türkiye, İngiltere'nin plastik atık ithalatında birinci sırada
-İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında patlama
-TFF: Maçlar Ekim'den itibaren sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak
-Resmen duyuruldu: Formula 1, 9 yıllık aradan sonra İstanbul'a geri dönüyor
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