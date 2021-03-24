Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mart 2021

24 Mart 2021 18:34
Erdoğan, 1428 delegenin oyuyla yeniden AKP Genel Başkanı seçildi
Çavuşoğlu'ndan Blinken'le görüşme sonrası açıklama: S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik
ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken, Türkiye'ye S-400'lerin elden çıkarılması için çağrıda bulundu
Erdoğan: Evlerdeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırın
İyi Partili Türkkan: Milletin yastık altındaki birikimlerine de göz diktiler
Bahçeli: MHP'ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır
HDP’ye kapatma davasının ilk incelemesi 31 Mart’ta görüşülecek
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar tahliye edin
Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine katılan 2'si tutuklu 23 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı
Yavaş'tan 'yolsuzluk' açıklaması: Savcılığa 50 dosya gitti, önümüzdeki hafta da en az 50 dosya gidiyor
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