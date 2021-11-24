Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Kasım 2021

24 Kasım 2021 18:52
Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum; ilk mitingimiz Mersin'de
Akaryakıt fiyatlarına zam; LPG 65 kuruş, benzin ve motorin 1 liradan fazla arttı
Akşener ve Davutoğlu'ndan iktidara Türk Lirası tepkisi; "Önce sizin bu zihniyetinize karşı bir kurtuluş savaşı vermek lazım"
Emniyet'ten döviz paylaşımı yapan 271 hesap hakkında inceleme
TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası işbirliği mutabakatı imzaladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yönetme gücünü kaybettin, milletten korkma, sandığı getir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi bin Zayed'i resmi törenle karşıladıvv
HDP'den iktidara istifa, muhalefete seçim önergesi çağrısı: Cumhurbaşkanı karar almıyorsa Meclis devreye girmelidir
Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP, koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağladı
Çift maaş tartışmasıyla gündeme gelen Havvanur Yurtsever HSK’nın yeni üyesi oldu
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