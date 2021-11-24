Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Kasım 2021

Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum; ilk mitingimiz Mersin'de

Akaryakıt fiyatlarına zam; LPG 65 kuruş, benzin ve motorin 1 liradan fazla arttı

Akşener ve Davutoğlu'ndan iktidara Türk Lirası tepkisi; "Önce sizin bu zihniyetinize karşı bir kurtuluş savaşı vermek lazım"

Emniyet'ten döviz paylaşımı yapan 271 hesap hakkında inceleme

TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası işbirliği mutabakatı imzaladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yönetme gücünü kaybettin, milletten korkma, sandığı getir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi bin Zayed'i resmi törenle karşıladıvv

HDP'den iktidara istifa, muhalefete seçim önergesi çağrısı: Cumhurbaşkanı karar almıyorsa Meclis devreye girmelidir

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP, koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağladı

Çift maaş tartışmasıyla gündeme gelen Havvanur Yurtsever HSK’nın yeni üyesi oldu