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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Kasım 2021

24 Kasım 2021 18:52

Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, “Haydi Meydana” diyorum; ilk mitingimiz Mersin'de

Akaryakıt fiyatlarına zam; LPG 65 kuruş, benzin ve motorin 1 liradan fazla arttı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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