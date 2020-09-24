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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Eylül 2020

24 Eylül 2020 18:16

İstanbul sallandı: Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Uzmanlar depremi yorumladı: İstanbul'daki büyük depremin olma ihtimali yüzde 80'leri buldu

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için TBB'ye başvuru yapıldı

Merkez Bankası'ndan 2 yıl sonra 2 puan artış: Politika faizi yüzde 10,25

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası dolarda sert düşüş!

Kemal Kılıçdaroğlu: Kriz yok ekonomik buhran var

CHP'li Selin Sayek Böke: İktidar yasadışı borçlanıyor, acilen Meclis'e ek bütçe sunulmalı

Ankara Tabip Odası: Koronavirüs'e yakalanan sağlık çalışanı sayısı 943’e yükseldi

İçişleri'nden yeni Koronavirüs genelgesi: Yalan beyanda bulunanlara hapis veya para cezası

İstanbul'da öğrenci ve personel servis ücretlerine zam

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