Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Aralık 2020

24 Aralık 2020 18:56
İngiltere ve AB, Brexit sonrası ticaret müzakereleri konusunda anlaştı
Merkez Bankası faizi yüzde 17'ye yükseltti
Bahçeli’den İyi Parti lideri Meral Akşener’e: Dön evine bitsin bu çile
Akşener'den Bahçeli'ye yanıt: "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum"
Selahattin Demirtaş: Merak etmeyin, Türkiye 5’li çeteden büyüktür
Abdüllatif Şener: Geçmiş hükûmetler içinde en IMF’ci hükûmet Erdoğan hükûmetidir
İçişleri Bakanı Soylu: Demirtaş teröristtir, AİHM'in aldığı kararın hiçbir anlamı yoktur
Avrupa'da Koronavirüs kaynaklı ölümler iki ayda iki katına çıktı, toplam ölü sayısı 500 bini geçti
Can Dündar'in iadesi talebine Almanya'dan ret
Brezilya: Sinovac, Koronavirüs aşısının 3. faz sonuçlarını açıklamak için 15 gün ek süre istedi
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