Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ağustos 2020

24 Ağustos 2020 18:33
Giresun'daki sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi
FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine ana haber bültenini Selçuk Tepeli sunacak
Bakan Akar'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Gerginliği artıran bir faaliyet
Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 aşısı açıklaması: Tünelin sonunda ışık göründü
Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını alacak ilk ülke Belarus
Nakit döviz çekiminden komisyon kaldırıldı
Çakarlı saldırgan tutuklandı
CHP İstanbul İl Örgütü, İstanbul Sözleşmesi için sahaya çıktı
Meclis Hazırlık Komisyonu, Tuna Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı
Yurtiçi Kargo'dan Rana Batı'nın adresini paylaşan çalışan hakkında yeni açıklama: Sözleşmesi sonlandırıldı
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