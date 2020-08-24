T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ağustos 2020

24 Ağustos 2020 18:33

Giresun'daki sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine ana haber bültenini Selçuk Tepeli sunacak

Bakan Akar'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Gerginliği artıran bir faaliyet

Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 aşısı açıklaması: Tünelin sonunda ışık göründü

Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını alacak ilk ülke Belarus

Nakit döviz çekiminden komisyon kaldırıldı

Çakarlı saldırgan tutuklandı

CHP İstanbul İl Örgütü, İstanbul Sözleşmesi için sahaya çıktı

Meclis Hazırlık Komisyonu, Tuna Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı

Yurtiçi Kargo'dan Rana Batı'nın adresini paylaşan çalışan hakkında yeni açıklama: Sözleşmesi sonlandırıldı

ETİKETLER

bir bakışta bugüngündemtürkiyegelişmegiresunakardsöçakarlısaldırganchprana batı

Diğer Videolar

10 Ekim Ankara katliamı anmasına polis müdahalesi; çok sayıda kişi gözaltına alındı!

2 kişinin öldüğü alabora olan tekneden kurtulan balıkçı o anları anlattı

Doludan korumak için aracına Türk bayrağı sermişti; gözaltına alındı

Fatih Portakal: Bir de benden dinleyin

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ekim 2020

Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Koronavirüs öğrenci şehirlerini vurdu; evler boş kaldı, esnaf zorda...

"Menzil tarikatında kadınlar şeyhin artan yemeğini yiyor, şifa olacağına inanıyorlar”...

Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi...

"Erkeklere ikinci eş tavsiyesi" nedeniyle meslekten el çektirilen Ali Edizer...

Halil Sezai için istenen ceza belli oldu ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24