Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Şubat 2021

Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız

Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı '1 milyon doz ücretsiz aşı'nın gümrük belgesi ortaya çıktı

MSB kaynakları: Yunanistan'a ait savaş uçakları, araştırma gemisi TCG Çeşme'yi taciz etti, gerekli karşılık verildi

Kılıçdaroğlu, 5 Gara sorusunu yineledi, Erdoğan'a seslendi: Bana hakaret edeceğine çık cevap ver

Akşener: Tecavüze uğrayan kadınlar için şikâyet süresi mi var; zihniyetiniz batsın

Özlem Zengin: Bir terör örgütü tarafından ağır saldırılara maruz kalarak hedef gösteriliyorum

Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan avukat Mert Yaşar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Buldan'dan Soylu'ya yanıt: Kandil fotoğrafları PKK’den silahları bırakacaklarına dair mektupları aldığımız ziyaretlere ait

HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma