Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ocak 2021

Erdoğan: NATO'da beraberiz, kamera istiyoruz vermiyorlar, güya dostuz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük

Araştırma: Halkın yüzde 57,7'si 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçmek istiyor

Yüz yüze eğitime başlayacak olan 8 ve 12. sınıflar kısıtlamalardan muaf tutulacak

İzmir Tabip Odası'ndan Sağlık Bakanlığı'na: 5 bin olan vaka sayısı 300'lere indi, tedbirleri gevşetmeyin

Edirne'de vaka sayıları yüzde 90 oranında azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışma başlattı: Riskli binalar artık kiraya verilemeyecek

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL

Türkiye Alkollü içki vergisinde Avrupa 4’üncüsü

Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken yakalandı