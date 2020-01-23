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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ocak 2020

23 Ocak 2020 18:56

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Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

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