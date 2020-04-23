Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Nisan 2020

23 Nisan 2020 20:30
TBMM 100 yaşında: 23 Nisan Özel Oturumu'na
Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmadı
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 491’e yükseldi
Dünya genelinde Covid-19'dan
ölenlerin sayısı 183 binden fazla oldu
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na
'Fahrettin Altun' soruşturması
İstanbul Ekonomi Araştırma: Bu pazar seçim olsa AKP
yüzde 35 oy alacak, İyi Parti barajın altında kalacak
"Manevi işkence olarak tanımlanabilecek tahliyelerden
sonra tutuklama adli tasarruf haline geldi"
Uzmanlar uyardı: Sahra hastanesi, Atatürk
Havalimanı’na inen uçaklar için büyük risk oluşturacak
İran Devrim Muhafızları: Basra Körfezi'nde ABD'nin
yapacağı bir hamleye 'hızlı ve kesin' karşılık verilecek
Varlık Fonu kamuya ait sigorta şirketlerini devraldı
İstanbul’da 'ramazanda davulcusu' geleneği
devam edecek: Bahşişler camdan atılacak
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