Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2021

İstinaf mahkemesinden Susurluk JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararları bozuldu

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı

Sedat Peker'den 7. video: Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar

Sedat Peker'in adını verdiği Halil Falyalı konuştu: Ne Binali Bey'le ne de oğluyla hiç yan yana gelmedik

Cumhuriyet tarihinin “en büyük uyuşturucu operasyonu” diye açıklanan Bataklık operasyonunda iddianame halen hazırlanmadı

AKP, ceza infaz mevzuatında değişiklik için mini paket hazırlıyor: Anne ve baba aynı anda cezaevinde yatmayacak

AKP’den seçim barajı için yeni öneri: Yüzde 7

Bakan Yanık'tan "tolere edilebilir" ifadeleriyle ilgili açıklama: Bağlamından koparıldı, algı operasyonu yapılıyor

Diyanet, Selanik göçmenlerini ve Ali Koç'u hedef alan açıklamalarının ardından Akçakoca İlçe Müftüsü hakkında soruşturma başlattı

Sedat Peker'in videoları, IMDb’de 9,9 puanla listelenmeye başladı