Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2021

23 Mayıs 2021 18:11
İstinaf mahkemesinden Susurluk JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararları bozuldu
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı
Sedat Peker'den 7. video: Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar
Sedat Peker'in adını verdiği Halil Falyalı konuştu: Ne Binali Bey'le ne de oğluyla hiç yan yana gelmedik
Cumhuriyet tarihinin “en büyük uyuşturucu operasyonu” diye açıklanan Bataklık operasyonunda iddianame halen hazırlanmadı
AKP, ceza infaz mevzuatında değişiklik için mini paket hazırlıyor: Anne ve baba aynı anda cezaevinde yatmayacak
AKP’den seçim barajı için yeni öneri: Yüzde 7
Bakan Yanık'tan "tolere edilebilir" ifadeleriyle ilgili açıklama: Bağlamından koparıldı, algı operasyonu yapılıyor
Diyanet, Selanik göçmenlerini ve Ali Koç'u hedef alan açıklamalarının ardından Akçakoca İlçe Müftüsü hakkında soruşturma başlattı
Sedat Peker'in videoları, IMDb’de 9,9 puanla listelenmeye başladı
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