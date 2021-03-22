T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mart 2021

22 Mart 2021 18:17

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan açıklama: Ülkemiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

Babacan'dan iddia: Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı, '130 milyar nereye gitti' diye sormuş

Öztrak’tan erken seçim çağrısı: Değiştirilmesi gereken beyin ölümü gerçekleşmiş ‘Erdoğan Şahsım Hükümeti’dir

Gergerlioğlu’na 10 gün içerisinde teslim olması için tebligat yapıldı

Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Sancar hakkında Nevruz soruşturması başlatıldı

Boğaziçi eylemlerine katıldıkları için tutuklanan 6 öğrenciden 3'ü öğrenci tahliye edildi

İmamoğlu'ndan vakfa devredilen Gezi Parkı'na ilişkin açıklama: Mülkiyet davası açıyoruz

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: Gıda enflasyonu yüzde 30'a dayandı

Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz

bir bakışta bugüngündemgelişmehaberhaberler

Diğer Videolar

AKP'li olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan'a İşkencedere çağrısı: 19 sene sen istedin biz verdik, şimdi ben senden istiyorum, vadimizi bırakın

Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail'den TRT dizisine tepki: Geri zekalı mısınız?

Denize giren çocuk köpek balığından son anda kaçmayı başardı

Davutoğlu: Sedat Peker'e devlet adına koruma veren siz değil miydiniz; bu iktidar bitiyor, seçim olmazsa yıldırım düşer!

Adana Demirspor şampiyonluk turu attı; "tam kapanma" yasakları lafta kaldı!

Yol inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hadi Özışık: Aldığım bilgiye göre Sayın Erdoğan videoya çok sert...

Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Sabah sabah telefonum çaldı, baktım arayan Acun Ilıcalı...

Akşener: İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve CHP birlikte, HDP...

Ahmet Hakan: Fiyatlar el yakarken, tam kapanmanın yol açtığı öfke...

“Erdoğan, Bahçeli’yi ikna ederek erken seçim düğmesine basacak”...

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hadi Özışık: Aldığım bilgiye göre Sayın Erdoğan videoya çok sert...

Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24