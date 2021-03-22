Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mart 2021

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan açıklama: Ülkemiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

Babacan'dan iddia: Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı, '130 milyar nereye gitti' diye sormuş

Öztrak’tan erken seçim çağrısı: Değiştirilmesi gereken beyin ölümü gerçekleşmiş ‘Erdoğan Şahsım Hükümeti’dir

Gergerlioğlu’na 10 gün içerisinde teslim olması için tebligat yapıldı

Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Sancar hakkında Nevruz soruşturması başlatıldı

Boğaziçi eylemlerine katıldıkları için tutuklanan 6 öğrenciden 3'ü öğrenci tahliye edildi

İmamoğlu'ndan vakfa devredilen Gezi Parkı'na ilişkin açıklama: Mülkiyet davası açıyoruz

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: Gıda enflasyonu yüzde 30'a dayandı

Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz