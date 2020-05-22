Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mayıs 2020

Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 4 bin 276'ya; vaka sayısı 154 bin 500'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 335 bini; vaka sayısı 5 milyon 194 bini geçti

Erdoğan: Başbakanlığım döneminde görev verdiğim bazı kişiler farklı bir şekilde bize saldırıyor

İzmir Müftüsü: İzmir için yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılıyor, yaşanan olayı tüm şehre mal etmeyin

İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı

Kılıçdaroğlu'ndan, "Hayallerinde minarede başka müzik duymak var, CHP'liler zevk alıyor" diyen Erdoğan'a: Alçaklık

MEB: 18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası

Türkiye'nin Demokrasi Talebi Araştırması: Kendisini ikinci sınıf vatandaş hissedenlerin oranı yüzde 40'tan fazla

Polis, bir babaya çocuklarının gözü önünde ters kelepçe takmaya, görüntü alan gazeteciyi de engellemeye çalıştı!