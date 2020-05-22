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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mayıs 2020

22 Mayıs 2020 18:30

Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 4 bin 276'ya; vaka sayısı 154 bin 500'e yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 335 bini; vaka sayısı 5 milyon 194 bini geçti

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Kılıçdaroğlu'ndan, "Hayallerinde minarede başka müzik duymak var, CHP'liler zevk alıyor" diyen Erdoğan'a: Alçaklık 

MEB: 18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek

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