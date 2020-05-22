Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mayıs 2020

22 Mayıs 2020 18:30
Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 4 bin 276'ya; vaka sayısı 154 bin 500'e yükseldi
Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 335 bini; vaka sayısı 5 milyon 194 bini geçti
Erdoğan: Başbakanlığım döneminde görev verdiğim bazı kişiler farklı bir şekilde bize saldırıyor
İzmir Müftüsü: İzmir için yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılıyor, yaşanan olayı tüm şehre mal etmeyin
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan, "Hayallerinde minarede başka müzik duymak var, CHP'liler zevk alıyor" diyen Erdoğan'a: Alçaklık
MEB: 18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası
Türkiye'nin Demokrasi Talebi Araştırması: Kendisini ikinci sınıf vatandaş hissedenlerin oranı yüzde 40'tan fazla
Polis, bir babaya çocuklarının gözü önünde ters kelepçe takmaya, görüntü alan gazeteciyi de engellemeye çalıştı!
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